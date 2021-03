Horoscope du jour Capricorne du mercredi 10 mars 2021

Amour / Couple ***

Ce mercredi, rien n’a signalé. La relation avec l’élu de votre cœur se déroule aisément et sans accroc. Vous élaborez de nouveaux projets et partagez les mêmes rêves pour votre union. Vous êtes un couple harmonieux et vous faites des envieux. Mais vous vous moquez bien de la jalousie des uns et du regard des autres. Tout ce qui importe, c’est votre amour.

Amour / Célibataire ***

D’après la position de Saturne, ce milieu de semaine s’annonce pour vous propice aux rapprochements. Il y aura effectivement des moments de votre journée où vous pourrez faire la connaissance de nouvelles personnes dont certaines très intéressantes. Toutefois, ne vous emballez pas trop vite et n’imaginez pas tout de suite que l’on va vous passer la bague au doigt.

Travail *****

Vous êtes encore mieux qu’un couteau suisse et ce mercredi, votre polyvalence est fortement appréciée par votre entourage professionnel, que ce soit par vos collègues ou vos supérieurs. Vous convaincrez d’ailleurs ces derniers de vous confier plus de responsabilités. Sentir la confiance qu’ils portent en vous et en votre travail vous donnera envie de continuer à vous appliquer.

Bien Être ****

Ce mercredi, vous aurez un peu de temps à consacrer rien qu’à vous et à votre bien-être. Cela faisait longtemps que vous n’aviez pas eu l’occasion de ne vous soucier que de vous-même. Si habituellement, vous avez tendance à chouchouter les autres, c’est vous aujourd’hui que vous allez chouchouter. Penser à vous-même c’est la détente assurée, alors profitez bien de cette journée.

