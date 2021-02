Horoscope du jour Capricorne du mardi 9 février 2021

Amour / Couple **

Ce mardi, la jalousie n’est pas un sentiment qui vous réussit. Vous êtes beaucoup trop invasive et n’arrêtez pas de jouer les détectives. Cessez tout de suite de vous prendre pour Sherlock Holmes. Si vous continuez sur cette lancée, vous pourriez bien le regretter, car l’élu de votre cœur risque de ne pas apprécier votre manque de confiance en lui.

Amour / Célibataire **

Ce mardi, votre fâcheuse tendance à n’être attirée que par les mauvais garçons se confirme et il y en a justement un qui vous fait particulièrement craquer. À son charme vous n’arrivez pas à résister. Il faut dire qu’il sait y faire pour vous amadouer. Mais vous n’êtes pas sans savoir que si vous succombez, vous risquez fort de le regretter.

Travail **

En ce début de semaine, vous êtes en mode pilote automatique et service minimum. Cette attitude ne sera pas du goût de vos supérieurs, aussi préparez-vous à vous faire taper sur les doigts. Se faire remonter les bretelles n’a jamais rien d’agréable, mais au moins, cela vous incitera peut-être à vous ressaisir et à aller de l’avant.

Bien Être **

Ce mardi vous vous faites de fausses idées et vous êtes à la limite de la paranoïa. Vous pensez que l’image que les autres ont de vous est négative ce qui vous pousse à vous isoler. Vous avez du mal à créer des liens, car vous craignez le contact avec les autres. Et pourtant, vous ne pouvez pas hiberner dans une grotte comme un ours.

