Horoscope du jour Capricorne du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ***

On vous demandera de gérer un conflit familial et votre conjoint vous sera d’un grand secours pour ne pas trop vous investir émotionnellement dans cette situation. Il vous permettra de rester objective et de ne pas trop vous mêler des problèmes. Vous saurez prendre le recul nécessaire tout en restant une oreille attentive et dévouée pour les proches en conflit.

Amour / Célibataire ***

Votre bon cœur est votre richesse. Vous êtes une amie et/ou une mère dévouée qui pense avant tout au bien-être de ses proches. Mille petites attentions pour les autres, mais et vous dans tout ça ? Vous prendrez conscience non sans difficultés de votre désir de redevenir une femme. De votre envie de vous faire dorloter sans culpabiliser.

Travail ****

Votre caractère dévoué et bienveillant se retrouve au travail. Vous faîtes toujours preuve de bonne volonté, de solidarité et de créativité. Votre hiérarchie s’en félicite et vous témoignera sa satisfaction aujourd’hui. Cela peut engendrer quelques jalousies de vos collègues qui vous trouvent un peu trop exemplaire. N’en tenez pas cas et continuez d’avancer.

Bien Être ***

La bonne humeur ne sera pas au rendez-vous mais vous communiquerez malgré tout votre bienveillance aux autres, certaine que personne n’est naturellement méchant. Vous voulez absolument croire en la bonté humaine et pourriez être encore déçue. Apprenez juste à transmettre votre rayonnement intérieur à ceux qui le méritent.

