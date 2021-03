Horoscope du jour Capricorne du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple **

Aujourd’hui vous allez déchanter, et c’est tant mieux. Un mal pour un bien en quelque sorte. Vous avez besoin de faire des mises à jour sur vos attentes, vos rêves et la réalité. Entre les belles histoires et ce qui se passe sous votre toit, il y a une sacrée marge… Vous allez devoir faire le point et, chose ô combien douloureuse mais nécessaire : faire le deuil de votre fantasme du prince charmant. Votre partenaire est un être humain avec ses qualités et ses défauts, acceptez le pack complet ! Vous verrez une nette amélioration par la suite.

Amour / Célibataire **

Vous aimeriez un monde plus rose, plus doux. Des relations sans jalousie, tout en harmonie… Sauf qu’à force d’y rêver vous vous prenez des murs. Forcément, la réalité est toute autre, il serait temps de l’accepter. Faites-vous une raison et revoyez vos attentes à la baisse. De cette manière, la frustration sentimentale que vous ressentez fondra comme neige au soleil. Il vous sera difficile de vous faire à cette idée mais avec le temps vous serez fière d’avoir fait ce chemin.

Travail ****

Les contraintes extérieures se renforcent juste au moment où vous souhaitez avoir plus de latitude. Prenez votre mal en patience et suivez les consignes à la lettre. Même si cela vous semble stupide et que votre part créative se rebiffe, laissez-là en veilleuse pour aujourd’hui. Se plier n’est pas dans votre nature c’est pour cela que vous allez beaucoup apprendre de cette expérience : vous possédez au fond une superbe capacité de souplesse, et vous saurez en tirer partit à l’avenir, encore faut-il la découvrir !

Bien Être *****

Vous tenez la forme, et c’est bien grâce à votre discipline de fer. Cela vous a demandé beaucoup de sacrifices et vous êtes fière du résultat !! Continuez sur cette lancée mais gardez à l’esprit qu’une certaine souplesse dans vos habitudes est nécessaire pour une vie sociale agréable. Ne soyez pas trop rigide sur vos positions et autorisez-vous quelques petits écarts de temps à autre, vous verrez, ça fait aussi du bien ! Votre entourage en sera soulagé et d’autant plus enclin à vous emboîter le pas.

