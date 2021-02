Horoscope du jour Capricorne du mardi 16 février 2021

Amour / Couple *****

La complicité entretenue avec votre conjoint pourrait particulièrement se renforcer en ce début de semaine. Vous traversez des moments difficiles mais vous les affrontez ensemble. Vous en sortirez plus forts et surtout plus amoureux que jamais. Votre soirée se composera de déclarations enflammées et d’un dîner aux chandelles romantique inespéré…

Amour / Célibataire *****

Vous vous êtes levée les cheveux en bataille, vos chaussettes ne sont pas assorties, et vos yeux ne demandent qu’à se refermer… La semaine vous semble démarrer sur les chapeaux de roue…Et pourtant… Vous pourriez être surprise de votre pouvoir de séduction ! Si vous en avez l’occasion, sortez voir du monde lors d’une représentation artistique ou une petite soirée organisée par un de vos amis.

Travail ****

La Lune favorisera votre créativité. Les nouvelles idées fuseront dans votre esprit . N’hésitez d’ailleurs surtout pas à les faire partager avec vos collaborateurs, s’ils pourraient être surpris au début, ils les accueilleront avec grand enthousiasme ! Pour les créateurs d’entreprise, ce début de semaine s’avérera ainsi très propice pour innover, améliorer ou résoudre certaines difficultés qui vous taraudaient depuis un moment.

Bien Être *****

L’amour vous donne des ailes et vous fait voir la vie en rose ! Vous avez raté votre bus ? Vous aurez le prochain ! Il n’y a plus de café dans la machine ? Pas grave vous boirez un jus d’orange ! Chaque problème aura sa solution. Personne ne pourra vous décrocher ce joli sourire ! Et il semble que votre état d’esprit se reflète sur votre forme physique puisque vous pétez la forme !

