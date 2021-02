Horoscope du jour Capricorne du lundi 8 février 2021

Amour / Couple ****

Votre vie professionnelle sera susceptible de prendre le pas sur votre vie de couple en ce début de semaine… Vous vous montrerez beaucoup plus distante et cela pourrait mettre à mal la complicité qui vous lie à votre conjoint. Il pourrait se sentir lésé et mis au second plan. Heureusement, vous n’aurez pas de mal à vous faire pardonner et à lui faire oublier votre absence.

Amour / Célibataire ****

Vous n’aurez pas la tête à l’Amour en cette reprise de semaine. Vos préoccupations professionnelles prennent tout votre esprit. Même si Ryan Gosling traversait votre bureau nu comme un ver vous ne le verriez pas… Bon n’exagérons rien. Trêve de plaisanterie, pour une rencontre amoureuse quelle qu’elle soit il faudra repasser. Et cela n’est pas plus mal. Chaque chose en son temps…

Travail *****

Vous serez littéralement absorbée par votre travail en ce lundi. Plus rien n’aura d’importance. Vous vous êtes fixée un objectif et vous vous êtes promis de l’atteindre quoi qu’il arrive. Quitte à finir la journée les yeux cernés comme un château fort ! Vous ne compterez pas les heures et rentrerez chez vous complètement lessivée mais fière de vos exploits.

Bien Être ***

Le stress accumulé lors de cette journée de travail intensive vous épuisera. Vous pourriez avoir quelques heures de sommeil à rattraper… Tentez de profitez de votre lundi soir pour vous ressourcer et oublier ce lundi éreintant. Prenez un bain chaud, regardez un bon film ou partagez un délicieux repas avec vos proches. Tout ce qui pourra vous détendre est bon à prendre !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :