Horoscope du jour Capricorne du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple **

Ce lundi, vous avez bien du mal à recoller les morceaux que vous avez vous-même brisés. Vous avez oublié que dans la vie, les choses les plus précieuses sont souvent les plus fragiles. La solution pour vous tirer de ce mauvais pas est sans doute aussi simple qu’efficace. Excusez-vous et mettez votre fierté de côté au moins aujourd’hui.

Amour / Célibataire **

Vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur ce qui n’a rien d’étonnant vu que vous n’avez de cesse de vous comparer aux autres. Et si vous arrêtiez de penser à ce que vous n’avez pas pour voir les qualités que vous possédez déjà ? Vous êtes un modèle unique et vous avez tout autant de chance que les autres de trouver l’amour.

Travail ****

Ce lundi, votre travail assidu surmonte tous les obstacles. Vous ne fuyez pas devant les efforts et cette stratégie portera ses fruits. Vos supérieurs sauront reconnaitre toutes les qualités professionnelles que vous possédez et ils seront reconnaissants pour votre investissement. Vous allez donc passer un début de semaine très gratifiant et encourageant. Continuez ainsi !

Bien Être ****

Si vous manquez cruellement de confiance en vous, en ce début de semaine, l’un de vos proches vous prouvera que vous êtes une femme exceptionnelle à tout point de vue. Cela ne sera peut-être pas suffisant pour que votre moral remonte au top niveau, mais cela vous fera du bien et vous permettra de terminer ce lundi de la meilleure façon qui soit.

