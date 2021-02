Horoscope du jour Capricorne du lundi 15 février 2021

Amour / Couple **

L’affection aveugle la raison. Vous refusez catégoriquement d’entendre certaines vérités sur votre moitié et vous refusez encore plus d’admettre que certains morceaux ne peuvent être recollés parce que vous l’aimez. Mais si vous ne voulez pas avoir le cœur brisé, il faudra bien faire face à la réalité et ouvrir bien grand les yeux.

Amour / Célibataire **

Tous les chiens qui aboient ne mordent pas. Aussi, cessez de vous fier aux apparences. Ceux qui paraissent parfois durs comme de la pierre cachent un cœur tendre qui n’attend que l’amour. Mais votre vrai problème, c’est que vous vous référez beaucoup trop à vos expériences passées, alors que tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même panier.

Travail **

Qui trop embrasse mal étreint. Vous vous êtes beaucoup trop dispersée et même si cela partait d’une bonne idée, vous avez voulu trop en faire. Résultat, vous avez bien du mal à réussir tout ce que vous avez entrepris. Ce lundi, vous êtes gagnée par un sentiment d’échec et votre motivation s’envole comme un ballon gonflé à l’hélium.

Bien Être **

L’excès en tout est un défaut. Vous n’arrivez pas à trouver le juste milieu et quand quelque chose vous plaît, vous avez du mal à vous arrêter. Cette attitude ne peut que nuire à votre bien-être surtout qu’après chaque excès, vous culpabilisez. Même si vous avez l’impression de vous priver, il faut apprendre à vous stopper.

