Horoscope du jour Capricorne du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple ***

Votre besoin de tout gérer à votre façon vous rendra autoritaire et désagréable. Lâchez un peu de lest pour que votre conjoint ne se sente pas étouffer et finisse par vous envoyer balader aujourd’hui. Faites-lui confiance. Il ne traite pas forcément les problèmes de la même façon que vous mais il obtient les mêmes résultats. Admettez qu’il se débrouille bien quand il veut 😉

Amour / Célibataire ***

Vous ne serez pas d’humeur séductrice aujourd’hui et ne vous rendrez même pas compte de l’intérêt que vous suscitez. L’amour sera le cadet de vos soucis. Pourtant il y a un homme patient dans votre entourage qui attend le bon moment pour se dévoiler. Trop focalisée sur les difficultés du quotidien, il y a pourtant des signes qui devraient vous alerter…

Travail *****

Votre curiosité intellectuelle vous poussera à sortir des sentiers battus et à tester votre appétence dans de nouveaux domaines. Vous comprendrez tout très vite et ferez preuve d’un sens de l’adaptation très intéressant. Vous ferez grande impression auprès de vos collègues et serez particulièrement fière de vous.

Bien Être *****

Quand le moral va, tout va ! Aujourd’hui vous serez particulièrement en forme car vous démontrerez encore une fois vos compétences au travail. Profitez-en ce soir pour faire la paix avec votre conjoint ou organisez un petit apéro improvisé avec quelques amis histoire de leur transmettre votre énergie et surtout de leur raconter votre journée de wonderwoman. 😊

