Horoscope du jour Capricorne du jeudi 18 mars 2021

Amour / Couple ****

Il existe entre vous une alchimie dont vous n’auriez osé rêver. Vous avez de nombreux goûts en communs et ce jeudi vous prenez du temps pour la passion que vous partagez. Rien de mieux que les loisirs à deux, surtout quand votre partenaire n’est autre que votre moitié. Vous allez passer une très bonne journée et bien vous amuser.

Amour / Célibataire ****

Vous êtes une vraie tête de mule et le plus étonnant, c’est que ce trait de caractère pourrait bien ce jeudi à l’un de ces messieurs plaire. Pour vraiment le séduire, il faudra tout de même lui montrer que vous n’êtes pas seulement une femme obstinée et que vous possédez en vous bien d’autres richesses et qualités.

Travail ****

Ce jeudi vous prenez une initiative qui sera déterminante dans votre parcours professionnel. Vous anticipez ce que l’on attend de vous et vous n’attendez pas que l’on vous demande quelque chose pour agir. Il y aura pour vous du changement aujourd’hui. L’on vous donnera sûrement plus de responsabilités et d’autonomie.

Bien Être ***

Vous êtes une femme très occupée et à votre bien-être vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer. Pourtant ce jeudi vous avez besoin d’un petit break. Même si ce n’est quelques minutes, prenez le temps de vous reposer. Trouvez un endroit confortable et au calme où rien ne pourra vous déranger. Laissez vos soucis de côté et libérez votre esprit.

