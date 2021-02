Horoscope du jour Capricorne du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple ****

Vous sifflez, il accourt. Toujours prêt à vous rendre service quand vous aurez besoin de lui ce jeudi, il répondra présent. Pour vous aider, il n’ira pas par quatre chemins et sera peut-être un peu maladroit avec ses gros sabots, mais au moins vous savez que malgré les aléas du quotidien, pour vous il sera toujours là.

Amour / Célibataire ****

La position de Jupiter indique que ce jeudi, l’homme que vous convoitez, celui sur qui vous avez des vues depuis un moment, pourrait bien vous faire une proposition. C’est tout aussi inattendu qu’inespéré et vous serez probablement troublée. Mais ne le faites pas trop languir sinon il pourrait bien s’enfuir.

Travail ***

Vous ne lésinez pas sur l’huile de coude et ce jeudi, vous caressez du bout des doigts la réussite ce qui vous encourage à préserver. Vous avez encore du travail à fournir, mais vous n’êtes vraiment pas loin de parvenir à vos fins alors, ne lâchez rien et continuez comme ça. Vous finirez par être largement récompensée.

Bien Être ****

Ce jeudi, vous travaillez beaucoup sur vous-même et faites des efforts pour corriger vos défauts qui à bien y regarder, sont vraiment minimes. Vous gagnez en confiance et l’image que vous avez de vous-même s’améliore. Par conséquent, vous vous sentez mieux dans votre tête et dans votre corps ce qui vous permet de passer une bonne journée.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :