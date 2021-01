Horoscope du jour Capricorne du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple *****

L’influence du trigone Soleil-Uranus rend vos charmes encore plus opérants que d’ordinaire. Il ne serait pas étonnant que vous ayez davantage envie de vous pomponner, enfiler votre plus belle robe ou le lipstick rouge passion que vous ne sortez que pour les grandes occasions ! Vous sentir belle et désirable dans les yeux de votre partenaire vous met en joie. Il aura d’ailleurs beaucoup de mal à vous résister…

Amour / Célibataire *****

L’astre solaire sera votre plus grand allié séduction pour ce week-end ! Sans même le vouloir, vous faites chavirer les cœurs les plus insoupçonnés. Ou serait-ce peut-être plus juste de parler d’un cœur en particulier… Celui que vous vous languissez de faire battre depuis des jours, des mois ou même des années…

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

