Horoscope du jour Cancer du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple **

Dans n’importe quelle situation, réagir avec son ego ne mène jamais à un dénouement positif. C’est certainement encore plus destructeur dans votre couple. Ce soir vous aurez tendance à réagir à un évènement uniquement en y voyant votre intérêt et ce sera contre-productif. Dites directement les choses que vous attendez de l’autre et surtout, sachez ravaler votre ego!

Amour / Célibataire **

Il est bien naturel de vous poser des questions puisque vous vivez votre célibat depuis un certain temps. Vous n’arrivez pas pour l’instant à rencontrer la personne qui va changer votre vie et vous donner le sourire. Il ne s’agit pas de se demander si vous êtes assez efficace dans votre recherche de partenaire, il est surtout question de chance dans la quête de l’être aimé. Alors soyez patiente, votre tour viendra.

Travail ***

Vendredi et la fatigue croissante accumulée toute la semaine commence à se faire sentir. Levez le pied.

Bien Être **

L’influence de Mercure vous poussera à vous montrer irritable avec vos proches. Il faudra réagir dès ce vendredi matin pour ne pas se sentir en proie au coup de blues. Celles qui se sentent stressée devront penser à faire des exercices de respiration. Prenez vos décisions en vous basant sur votre expérience et ne remettez pas tout à demain car la liste de tâches à accomplir s’accumule dangereusement au fil des jours. Idée: mangez du wakamé vous fera beaucoup de bien pour désacidifier votre organisme.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :