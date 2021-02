Horoscope du jour Cancer du vendredi 26 février 2021

Amour / Couple ****

Un vendredi tout en douceur où vous saurez vous retrouver avec votre partenaire pour des moments de tendresse. Il y a longtemps que vous ne vous étiez pas aménagés un petit moment rien que tous les deux. Cela pourrait ranimer votre libido qui était en berne depuis quelques temps. Profitez de ces moments sensuels et voluptueux pour redécouvrir le corps de l’autre.

Amour / Célibataire ****

Tout ce qui brille n’est pas or ! Cet homme a l’air charmant mais ne foncez pas tête baissée. Ne succombez pas aux flatteries un peu lourdes. Peut-être s’agit-il de simples maladresses mais dans le doute, ne vous précipitez pas ! Prenez le temps de le connaître et de cerner sa personnalité pour être sûre de ses motivations. En tout cas cela vous redonnera confiance en vous.

Travail *****

Les idées fusent dans votre tête et vous trouverez des solutions à tous les problèmes qui se poseront. Notez les idées qui vous viennent à l’esprit et que vous ne pourrez pas mettre en pratique aujourd’hui. Elles vous serviront plus tard. En tout cas un tel dynamisme se remarquera et recevra l’approbation de vos supérieurs. Un bon point pour une évolution future…

Bien Être *****

Votre bonne humeur et votre dynamisme seront communicatifs. Vous vous sentirez amoureuse, épanouie sur le plan professionnel et cela vous donnera des ailes. C’est tellement agréable d’avoir l’esprit libre et serein. Loin de vous les contrariétés du quotidien, vous planerez au-dessus des nuages en toute quiétude.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :