Horoscope du jour Cancer du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple ****

Il va enfin prendre les devants et vous faire cette proposition que vous attendiez tant. Vous serez sur votre petit nuage, bien moelleux et confortable et vous vous sentirez plus amoureuse que jamais. Si certaine personne ne croient pas au conte de fée et même s’il n’a pas de cheval blanc, ni un sourire étincelant, le prince charmant, vous, vous l’avez trouvé.

Amour / Célibataire ****

Au jeu du destin, c’est Vénus qui a la main et aujourd’hui, elle vous fera prendre un tout autre chemin. Vous allez vous rendre compte que ce que vous cherchiez était juste là sous votre nez. Maintenant que vous l’avez trouvé, tâchez de ne pas le laisser s’échapper, car les choses qui nous filent entre les doigts ne reviennent pas.

Travail *****

Vous n’êtes pas une simple ouvrière parmi une colonie de fourmis. Même si le pari était assez risqué, vous avez su vous démarquer et cela est fortement apprécié. L’on vous apprécie enfin à votre juste valeur et c’est bien normal puisque vous y avez mis tout votre cœur. Vous n’aurez peut-être pas de promotion, mais au moins vous avez affirmé votre position.

Bien Être ****

A défaut de pouvoir vraiment voyager, vous trouvez n’importe quels autres moyens pour vous évader. Cela est important étant donné le grand besoin que vous avez de vous déconnecter d’une réalité pas toujours facile à accepter. N’hésitez pas encore à essayer ce que vous n’avez pas tenté. Rien de tel qu’un peu de nouveauté.

