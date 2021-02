Horoscope du jour Cancer du vendredi 12 février 2021

Amour / Couple *****

Pour conserver cette belle complicité, essayer de faire plein de premières fois ensemble, des expérience que ni l’un ni l’autre avez encore connues. Par exemple apprenez le rock ou la salsa ensemble, partez à la découverte de la Croatie, ou n’importe quelle activité qui serait une découverte pour les deux parties. Sentez la nature curieuse et exploratrice de Saturne. Inspirez vous d’elle et continuez d’apprendre à grandir dans les yeux de l’autre. Commencez dès ce soir, cela fera exploser votre score complicité.

Amour / Célibataire *****

Ce qui attire les hommes, ce ne sont pas les femmes superficielles qui misent tout sur leurs apparences extérieurs. Ce sont plutôt les femmes qui offrent du positif au quotidien, tout comme vous! Votre sourire et votre joie de vivre feront des ravages ce vendredi soir si vous savez vous en servir à bon escient. Vous êtes une femme délicieuse et agréable, les astres n’auront pas beaucoup à faire pour déclencher une rencontre ce soir.

Travail ***

Vous ne serez pas la seule cette après midi à décrocher mentalement de vos tâches professionnelles pour penser au week-end. Certaines d’entre vous iront même jusqu’à organiser de leur bureau leurs activités du samedi et du dimanche. Faites attention, vous jouez avec le feu! Tâchez de rester concentrée et à ne pas vous disperser à l’avance. Vous pourriez le payer cher dans très peu de temps…

Bien Être **

Il faut pas que vous laissiez perdurer un sentiment de lassitude et d’impuissance. Se sentir vidée et épuisée est un signe d’alerte que vous ne devriez pas prendre à la légère. Prenez conscience de vos nouvelles pressions sociales, liées au travail notamment, qui ont accentué le stress de votre quotidien. Mars aura une influence positive et un regain d’énergie arrivera dans la soirée.

