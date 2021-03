Horoscope du jour Cancer du samedi 6 mars 2021

Amour / Couple ****

La Lune aura une forte influence sur vous, ce qui est parfois susceptible de générer conflits et quiproquos avec votre entourage, notamment avec votre conjoint. Pourtant, on dirait bien que cela vous permettra au contraire de passer un week-end des plus agréables, empli d’une passion exaltante… Vous prendrez des initiatives surprenantes qui séduiront l’Homme de votre vie !

Amour / Célibataire ****

Cette fin de semaine pourrait être l’acheminement d’une page qui finalement se tourne pour pouvoir en commencer une autre. Vous ferez table rase du passé afin de prendre un nouveau départ. Cette prise de conscience est une jolie promesse d’avenir. Elle vous permet de vous détacher de ce qui n’est plus, pour vous rapprocher de ce qui sera… Une belle histoire d’amour vous attend.

Loisir ***

Vous désirerez rassembler vos proches autour d’activités et loisirs organisés par vos soins. Cela afin de ressouder les liens. Malheureusement tout le monde n’est pas dans cette optique… Privilégiez plutôt les activités simples et basiques, susceptibles de plaire à toute la famille . Pourquoi ne pas vous tourner vers un pique-nique détente en plein air ?

Social ***

Vous semblez avoir davantage besoin de vous affirmer que d’ordinaire. Vous faites preuve de détermination. Et cela, votre famille et vos amis le remarquent. Ce n’est pas que votre comportement leur déplait, mais ils sont un peu déroutés, et ne savent pas trop sur quel pied danser avec vous… Mais ne vous inquiétez pas, ils finiront par s’y habituer !

