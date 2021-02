Horoscope du jour Cancer du mercredi 24 février 2021

Amour / Couple ****

Ce matin vous sautez dans un jean et enfilez un teeshirt à la va-vite. Pas envie de vous maquiller ou de plaire à qui que ce soit. Pourtant votre chéri vous regarde toujours avec les yeux de l’amour. C’est bon n’est-ce pas, d’aimée quelle que soit votre tête, votre tour de taille ou votre humeur ? Vous ne ferez aucun effort et pourtant il vous désire comme au premier jour. Savourez la chance de l’avoir trouvé et de l’avoir garder !!!

Amour / Célibataire ****

Un ancien amoureux pourrait se rappeler à votre bon plaisir. Par un texto ou via les réseaux sociaux, il pourrait oser aujourd’hui vous recontacter. Car la lune est propice à la nostalgie et à la résurgence du passé. Comment pourriez-vous réagir ? En tout cas lui ne vous a pas oublié… De l’eau est passé sous les ponts depuis et vous oscillerez entre l’envie de le revoir et le désir de ne pas remuer le passé. Ne prenez pas de décision hâtive, prenez le temps de la réflexion.

Travail ****

Vous serez en mode « je-m’en-foutisme » aujourd’hui et assumerez parfaitement votre démotivation. Mais vos collègues auront du mal à vous en vouloir car votre côté dilettante fera beaucoup rire. Vous en rajouterez, en ferez des tonnes… Vous passerez pour le clown de service et amuserez la galerie. Attention de ne pas vous faire surprendre par vos chefs…D’un autre côté, vous avez le droit de relâcher un peu la cadence. Vous n’êtes pas un robot !

Bien Être *****

En mode bohème aujourd’hui, vous associez imprimés fleuris et sarouel méga ample ? Vous vous ficherez des convenances et serez parfaitement détendue. Il y a un moment que vous n’aviez pas été en lévitation vestimentaire à ce point… lol Vous assumez votre excentricité du jour et votre bonne humeur sera communicative. Une spontanéité et un naturel qui vous vont bien.

