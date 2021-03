Horoscope du jour Cancer du mercredi 17 mars 2021

Amour / Couple ****

Cela fait quelques temps que vous vous ennuyez un peu dans votre couple et vous aurez à cœur aujourd’hui de reprendre votre vie amoureuse en main. La routine, ce n’est vraiment pas votre kiff. Vous avez besoin de surprises, d’imprévus, mais comme votre compagnon est un peu frileux, c’est vous qui le surprendrez. Son côté posé et tranquille vous apaise mais vous avez besoin aussi d’aventure, de nouveauté dans votre couple. On vous fait confiance car vous ne manquerez jamais d’imagination !

Amour / Célibataire ****

Aujourd’hui vous déciderez de ne plus regarder en arrière. Ce n’était d’ailleurs pas dans votre tempérament mais votre dernière relation fut douloureuse et vous voulez faire preuve de plus de prudence. Retrouvez votre joie de vivre sera votre priorité. Vous n’êtes pas du genre à vous laisser abattre, votre tempérament fonceur et aventurier reprendra le dessus et vous vous en voudrez même de vous être laisser aller. En route pour de nouvelles aventures !

Travail ****

Vous vous épanouissez dans un environnement de travail hyperactif et vous serez servie aujourd’hui ! C’est dans ce contexte que vous êtes la plus performante : gestion des imprévus, prise de décisions rapide, sens de l’adaptation… tout cela dans l’effervescence. Vous avez besoin que ça bouge autour de vous car vous vous ennuyez vite sinon. Une journée surbookée comme vous les aimez !

Bien Être *****

Vous avez besoin de de vivre à cent à l’heure, c’est dans votre ADN. Mais toujours être au taquet demande une dépense d’énergie importante. Là où certains rentreraient épuisés, vous, cela vous donne une super pêche. Sans doute parce que quand vous rentrez chez vous, vous savez déconnecter du travail et vous recentrer sur vous-même. Un parfait équilibre !

