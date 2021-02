Horoscope du jour Cancer du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ***

Votre partenaire aura peut-être grand besoin de votre soutien ce mercredi. Ce sera l’occasion de lui prouver toutes vos belles déclarations enflammées ! Vous trouverez les bons mots pour le remotiver et l’envelopperez de vos baisers magiques qui lui donneront la force de gravir le mont Everest ! Il sera touché de vous sentir aussi impliquée.

Amour / Célibataire ***

Vous aurez l’impression d’être transparente. Pourtant vous ferez des efforts pour vous apprêter, mais vous désespérez que personne vienne vous aborder. Ne vous formalisez pas. Vous êtes une très belle femme soyez-en sûre. Sachez que certaines personnes sont plus difficilement abordables que d’autres et vous en faites sûrement partie. Vous êtes intimidante, voilà tout ! Mais viendra le jour où un certain valeureux aura le courage de vous faire ses compliments les plus chaleureux !

Travail **

L’influence Jupiter carré Lune aura tendance à aspirer votre énergie. Votre productivité s’en trouvera amoindrie et vous aurez du mal à venir à bout de votre projet. Mais c’est comme si votre tête était déjà trop lourde pour parvenir à vous concentrer. Vous accumulerez donc un peu de retard que vous rattraperez sûrement en fin de semaine.

Bien Être ***

Vous pourriez vous sentir un peu angoissée sans même trop savoir pourquoi. Vos idées noires se dévergondent et votre entourage aura bien du mal à vous dérider en ce début de journée. Mais le début de soirée annoncera un bel arc-en-ciel qui viendra chasser la grisaille de votre moral.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :