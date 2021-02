Horoscope du jour Cancer du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ****

Un événement met votre couple à l’épreuve, mais vous faites face ensemble. Il n’y a aucun doute, la personne qui partage votre vie est celle qu’il vous faut. Elle est votre âme sœur et qu’importe ce qui peut vous arriver, votre amour est assez fort pour y résister. Vous êtes l’exemple à suivre pour bien d’autres couples.

Amour / Célibataire ****

La position de Mars suggère que ce mardi pourrait être un jour de grand chamboulement dans votre vie amoureuse. Oubliez tout ce que vous croyez savoir et oubliez ce que vous ont appris vos expériences passées. Une page se tourne et c’est pour vous le début d’un nouveau chapitre qui s’annonce plein de merveilleux rebondissements.

Travail ***

Ce mardi, il va falloir composer avec une concurrence qui sera assez déloyale. Point positif, vous allez donner le meilleur de vous-même et prouver ce que vous valez. Face à tant d’efforts, vous décrocherez sûrement, si ce n’est une augmentation, au moins une promotion. Ce sera donc un mal pour un bien.

Bien Être *****

Donner est parfois mieux que recevoir. Vous aimez faire plaisir et ce mardi, vous vous employez à illuminer la journée des autres de la manière la plus simple qui soit et cela vous apporte une grande satisfaction. Comme le disait l’Abbé Pierre « Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais il donne autant de lumière».

