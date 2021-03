Horoscope du jour Cancer du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple *****

La journée s’annonce agréable et coquine. Vous serez sur la même longueur d’onde que votre partenaire. Vous n’aurez de cesse de le charmer et de le faire rire. Lever votre robe inopinément pour lui montrer vos fesses en allant dans la cuisine ou le provoquer par une blague un peu salace au moment où il s’y attend le moins. Votre côté imprévisible et rebelle le fascine.

Amour / Célibataire *****

Votre sens de l’humour un peu décalé et même provocateur attirera irrésistiblement les autres. Vous aurez envie de faire le spectacle et pourriez ainsi piquer la curiosité de « spectateurs » qui voudront faire votre connaissance. Ce sera facile pour vous d’étendre votre réseau amical et vous pourriez même avoir envie d’approfondir une nouvelle rencontre.

Travail ***

Le travail sera plutôt stressant aujourd’hui et cette ambiance studieuse mais tendue vous pèsera plus que d’habitude. Utilisez votre sens de l’humour pour alléger l’atmosphère. Vos collègues vous en seront reconnaissants et cela vous permettra de mieux résister aux tensions et à la pénibilité de votre travail que vous aimez mais qui demande beaucoup d’investissement personnel.

Bien Être ****

Vous gérerez très bien sur le plan sentimental mais votre activité professionnelle vous demandera beaucoup d’énergie. Très consciencieuse voire perfectionniste, essayez de lâcher prise en vous obligeant à déléguer de petites choses qui, mises bout à bout, vous épuisent. Faites davantage confiance aux autres pour libérer votre esprit.

