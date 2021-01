Horoscope du jour Cancer du lundi 25 janvier 2021

Amour / Couple ***

Votre cher et tendre traverse une petite crise de confiance aujourd’hui. Et oui, ça arrive même aux personnes les plus sûres d’elles! Ce n’est pas le moment de lui faire des critiques ou des reproches. Que ce soit un problème concernant son image, ses objectifs professionnels ou ses interactions sociales, vous saurez vous montrer rassurante et lui redonner la confiance qui lui manque.

Amour / Célibataire ***

Le célibat n’est pas franchement facile pour vous actuellement, si tant est qu’il le soit pour quelqu’un! Marre des “enfoirés affectifs” comme dirait Bridget Jones – ces hommes pris entre le phénomène des coureurs de jupons et la phobie de l’engagement. Ce n’est pas vous le problème mais les hommes que vous attirez. L’influence de Mars amènera un nouveau type d’hommes vers vous aujourd’hui. Sachez les repérer.

Travail **

La flemme d’aller travailler aujourd’hui! Pas la petite flemme, la grosse flemme. Celle qui vous donne envie de trouver des excuses pour échapper à votre devoir quotidien. Vous avez envie de vous reposer tranquille à la maison et na! Que ce soit la perspective de retrouver un collègue, un client ou de saluer une amie à votre pause déjeuner, vous trouverez une motivation qui vous fera tenir la journée.

Bien Être ****

Vous êtes un peu tendue. Pour éliminer les tensions, riez! Le rire a un effet immédiat de détente sur plusieurs zones du corps: ventre, visage et même le cou. C’est un peu comme un auto massage car vous détendez et contractez vos muscles. Passez donc un coup de fil à une amie et riez ensemble, le bien être sera partagé. Vous vous coucherez ce soir le sourire aux lèvres.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :