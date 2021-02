Horoscope du jour Cancer du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ****

Bon pied, bon œil aujourd’hui ! Vous souhaiterez repartir sur de nouvelles bases avec votre conjoint. C’est le jour pour lui parler de votre vision du couple et des améliorations que vous souhaitez. Vous avez envie d’être un peu plus libre et qu’il arrête ses crises de jalousie ? Parlez-en cœur ouvert, il sera à votre écoute et vous trouverez ensemble un terrain d’entente.

Amour / Célibataire ****

La journée est propice pour prendre contact avec une personne qui vous plait depuis un certain temps. Cette personne est peut-être encore plus timide que vous, alors prenez votre téléphone, appelez-le ou envoyez lui un texto et proposez lui d’aller boire un verre. Vous serez surprise qu’il vous réponde aussi vite, presque comme s’il attendait votre appel. Foncez !

Travail *****

Vous faites partie de ces personnes hyper sérieuses et investies dans leur boulot. Votre conscience professionnelle va vous permettre de vous faire remarquer aujourd’hui. Car vous pourriez avoir l’occasion de rencontrer un haut dirigeant de votre boite qui écoutera avec attention ce que vous avez à dire. Vous saurez l’intéresser et pourriez le convaincre de vos compétences pour une nouvelle mission.

Bien Être ****

Vous aviez tendance à procrastiner ces derniers temps. Aujourd’hui vous aurez l’énergie nécessaire pour régler les petits problèmes du quotidien que vous remettiez toujours à plus tard. Vous aurez la satisfaction du travail accompli et pourrez montrer fièrement à vos proches que quand vous vous y mettez, ça déménage ! Vous vous sentirez légère !

