Horoscope du jour Cancer du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ***

Un amour du passé sera susceptible de resurgir dans votre vie et perturber votre couple. Vous tenterez de ne pas y accorder d’attention mais en vain. Cela vous émoustille et flatte votre ego. Indécise et confuse, vous serez absente et votre moitié le ressentira… Soyez vigilante. Ne laissez pas les caprices de votre ego avoir raison de votre couple.

Amour / Célibataire ***

Une profonde confusion naîtra dans votre esprit en ce lundi. Quelqu’un vous trouble et vous aurez beaucoup de mal à le lui cacher. Aveuglée par son charisme, vous en perdez votre latin et… surtout votre discernement ! Faites preuve de vigilance, ce que vos yeux voient n’est pas toujours le reflet de la réalité. Évitez de précipiter les choses au risque de tomber de haut…

Travail **

Ce lundi rimera malheureusement avec non-dits… Vous ressentirez des tensions et de l’hypocrisie dans votre entourage professionnel. Cela aura tendance à vous contrarier et à vous rendre méfiante vis-à-vis des autres…même des personnes qui vous apprécient sincèrement. Pour éviter cela, privilégiez la communication et mettez les choses à plat. Vous vous épargnerez bien des conflits inutiles…

Bien Être ****

La reprise pourrait s’avérer difficile. Surtout pour sortir du lit… Une grasse matinée de plus n’aurait pas été de refus ! Néanmoins, un départ à la dernière minute pourrait vous mettre en retard… et en stress ! Pour bien démarrer la semaine, prenez le temps d’émerger. Un bon petit déjeuner et une douche bien chaude vous mettront d’attaque pour affronter cette nouvelle semaine.

