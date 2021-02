Horoscope du jour Cancer du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple ***

Des tensions assez justifiées pourraient apparaître dans votre couple pour des questions d’argent. Les fins de mois sont un peu difficiles car votre tempérament dépensier vous pousse à des achats parfois inutiles. Le pire c’est que c’est souvent pour faire plaisir aux autres, ce n’est même pas à votre bénéfice. Les reproches dépassés, vous trouverez une solution avec votre partenaire pour gérer de façon équilibré le budget familial et tout rentrera dans l’ordre.

Amour / Célibataire ***

Bon d’accord, l’homme de votre vie se fait attendre… Pourtant vous en avez séduit d’autres et vous séduirez encore ! Cessez de vous la jouer à la « Anne ma sœur Anne ne vois-tu rien venir » 😉 Vous avez de sacrées ressources en vous que vous avez mis un peu de côté ces derniers temps. Et souriez ! Le simple fait de sourire non seulement vous fera du bien au moral mais vous rendra lumineuse et attirante !

Travail ****

Vous vous plongerez dans le travail pour éviter de penser aux choses qui fâchent. Cette capacité de cloisonner le personnel du professionnel est une qualité que vous devriez utiliser davantage. Rien de vos soucis ne transparaîtra et vous resterez aussi efficace et concentrée que d’habitude. C’est une force que vous devez exploiter !

Bien Être ***

En fin de journée des maux de dos pourraient se faire ressentir. Rien de grave, il s’agit d’un manque d’activité physique et de mauvaises habitudes posturales. Ménagez votre dos au minimum par des étirements réguliers et un peu de gainage pour fortifier les muscles dorsaux. Commencez progressivement avec des exercices adaptés en temps et en intensité.

