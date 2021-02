Horoscope du jour Cancer du jeudi 25 février 2021

Amour / Couple ****

Le dialogue, c’est hyper important dans un couple. C’est même la base. Aujourd’hui vous l’aurez bien compris et la communication sera bonne avec votre partenaire. Que vous lui parliez de choses futiles ou de choses très importantes, vous le ferez avec le cœur. Du coup, l’ambiance sera au beau fixe dans votre couple en ce jeudi. Vous serez libérée de tout jugement, cela vous rendra guillerette et votre langue se déliera. De quoi passer de bien agréables moments en tête-à-tête.

Amour / Célibataire ****

Mais quelle pipelette vous faites aujourd’hui ! Ceci dit, cela fait aussi partie de votre charme. De plus, vous serez d’une excellente humeur, ce qui est plutôt séduisant, il faut l’admettre. Vos amis auront plaisir à passer du temps avec vous et à écouter vos petites anecdotes croustillantes. Des fous rires sont donc à prévoir et ça fait toujours du bien ! Quant à ceux qui croisent votre chemin et qui ne vous connaissent pas encore, ils n’auront qu’une envie : y remédier.

Travail ****

C’est le moment ou jamais de créer des alliances, ou de développer le travail en équipe. Les projets sur lesquels vous bosserez à plusieurs pourraient vous permettre de vous faire remarquer individuellement. Et pour ne rien gâcher, les occasions d’enrichir votre réseau ne manqueront pas aujourd’hui. Alors sortez votre sourire ultra bright, vos yeux de biche et saisissez les cartes de visite au vol. Il se pourrait que ce soit tout votre avenir qui se joue. Ça serait dommage de louper le coche.

Bien Être ****

Oui, c’est vrai, vous êtes en forme. Mais faites toutefois attention à ne pas trop puiser dans vos réserves. Il faut aussi penser à vous ressourcer. Certes, votre programme est bien chargé et vous avez des tonnes de boulot à abattre, mais préservez votre capital santé. Une balade au parc ou dans les bois, à respirer la bonne odeur de la nature fera autant de bien à votre corps qu’à votre esprit. Alors mettez vos talons hauts au placard et en route.

