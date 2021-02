Horoscope du jour Cancer du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple ****

Vous serez dans l’analyse permanente des faits et gestes de votre compagnon aujourd’hui. Eh si vous le laissiez respirer un peu ? Et vous aussi d’ailleurs, vous êtes en apnée là ! 😊 Bon d’accord vous ne voyez que ces défauts en ce moment mais vous, remplissez-vous tous les critères de satisfaction ? Ben non, alors on se détend et on arrête de chercher la petite bête !

Amour / Célibataire ****

Et si vous arrêtiez de comparer votre situation amoureuse avec les relations stables et quasi parfaites (c’est vite dit…) des copines ? Effacez ce regard de chien battu de votre joli visage et motivez-vous pour remonter en selle. Ce n’est pas en chouinant que vous trouverez le prince charmant. Au mieux vous attirerez les névrosés du coin ! 😊

Travail ****

Vous aborderez ce jeudi avec la ferme intention que tout marche sur des roulettes. Mais c’est sans compter sur la collègue dépressive qui marche au ralenti et le supérieur trop vantard qui a toujours des choses extraordinaires à raconter. Si vous arrivez à dépasser ces impondérables, vous vous acquitterez de votre travail dans les temps et pourrez être fière de votre patience et de votre ténacité.

Bien Être ****

Après une journée harassante, vous n’aurez qu’une idée en tête, vous glissez dans un bain mousseux et parfumé et buller à volonté ! Bon d’accord, il faut avoir la baignoire ! A défaut, essayez de vous programmer un soin détente dans un spa. Bien-être et relaxation assurée. Vous ressortirez de là le sourire béat aux lèvres ! 😉

