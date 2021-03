Horoscope du jour Cancer du jeudi 11 mars 2021

Amour / Couple ****

La Lune dans votre signe rendra votre journée paisible. Vous repenserez à toutes les épreuves traversées avec votre adoré et serez reconnaissante envers la vie de vous l’avoir fait rencontrer. Vous vous sentez chanceuse d’avoir trouver votre moitié et profiterez de cette journée pour lui dire et lui montrer…

Amour / Célibataire ****

La Lune dans votre signe vous rendra confiante sur votre avenir amoureux. Vous venez de faire une rencontre qui vous inspire. Vous avez une bonne intuition et avez hâte d’en connaître un petit peu plus sur votre prétendant. Ses goûts, ses peurs, ses humeurs, tout vous intéresse et fait vibrer votre cœur ! Mais ne vous emballez pas trop vite ! Profitez de la légèreté des débuts…

Travail *****

Vous pourriez être confrontée à une situation urgente à régler. Mais les influences de la Lune vous permettront de garder votre calme et de vous occuper du problème en toute sérénité. Vous ne céderez pas à la panique contrairement à bon nombre de vos collègues, ce qui vous vaudra l’admiration de votre patron.

Bien Être *****

Vous vous sentez apaisée, prêtre à terminer cette semaine tout en douceur quoi qu’il arrive. Le stress n’aura pas raison de votre journée. Vous surmonterez haut la main les difficultés rencontrées durant cette journée, sans jamais craquer face à l’adversité. Vous profiterez de la soirée pour souffler et vous ressourcer pour attaquer cette fin de semaine !

