Horoscope du jour Cancer du jeudi 11 février 2021

Amour / Couple *

Ce jeudi, vous ne savez pas pourquoi, mais votre moitié vous insupporte. Que ce soit son attitude, ses paroles, ou tout simplement sa façon d’être, il vous agace au plus haut point et vous fait perdre votre sang froid. Il n’est pourtant pas responsable de tous vos maux, loin de là. Respirez un bon coup et détendez-vous. Désactivez votre mode folle furieuse.

Amour / Célibataire *

Si votre grande gentillesse est une qualité, elle est aussi une faiblesse. Ce jeudi, vous ne voulez voir que le bon côté de celui que vous rencontrez. En lui, il y a pourtant une grande part d’obscurité. Ouvrez les yeux avant de vous laisser piéger. Même s’il a l’air d’un prince charmant, il n’est à l’intérieur qu’un vil manant. Prenez garde à vous.

Travail ****

Ce jeudi, vous envoyez du lourd, ce qui ne passera pas inaperçu auprès de votre hiérarchie. Vos compétences sont appréciées à leur juste valeur et l’on vous fera savoir que votre travail est plus que satisfaisant. Peut-être devriez-vous en profiter pour demander une promotion, ou une augmentation, mais n’insistez pas trop si vous voulez rester dans les bonnes grâces.

Bien Être **

Les déboires de votre vie amoureuse ont un fort impact négatif sur votre moral. Pas facile dans ce contexte de se détendre et de laisser tout ça derrière vous. Vous ressassez vos problèmes encore et encore au point que quand vous avez du temps libre, vous n’avez envie de rien. Heureusement, le travail est là pour vous changer les idées et vous faire du bien.

