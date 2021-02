Horoscope du jour Cancer du dimanche 21 février 2021

Amour / Couple *****

L’influence du trigone Soleil-Uranus rend vos charmes encore plus opérants que d’ordinaire. Il ne serait pas étonnant que vous ayez davantage envie de vous pomponner, enfiler votre plus belle robe ou le lipstick rouge passion que vous ne sortez que pour les grandes occasions ! Vous sentir belle et désirable dans les yeux de votre partenaire vous met en joie. Il aura d’ailleurs beaucoup de mal à vous résister…

Amour / Célibataire *****

L’astre solaire sera votre plus grand allié séduction pour ce week-end ! Sans même le vouloir, vous faites chavirer les cœurs les plus insoupçonnés. Ou serait-ce peut-être plus juste de parler d’un cœur en particulier… Celui que vous vous languissez de faire battre depuis des jours, des mois ou même des années…

Loisir ****

Vous avez envie de vous détendre, de laisser vos soucis à la porte du vendredi soir pour ne les retrouver que lundi ! Mais surtout, vous désirerez assouvir votre plaisir de manger ! Vous n’hésiterez donc pas à vous organisez de véritables festins, à déguster seule ou à plusieurs selon vos humeurs. Faites attention tout de même à ne pas finir par rendre cette fin de semaine un peu trop indigeste…

Social ***

Certains membres de votre famille ou amis ont tendance à vous considérer comme une sorte de « Wonder Woman » à contacter lorsque rien ne va plus, n’importe quand, et n’importe où. Ce qui peut parfois devenir pesant pour vous puisque vous avez beaucoup de mal à rester en retrait lorsque vos proches sont en situation de difficulté…

