Horoscope du jour Bélier du vendredi 26 février 2021

Amour / Couple **

Il laisse traîner ses chaussettes / ne rappelle jamais quand il dit qu’il le fera / rentre plus tard que prévu / est complètement bordélique… et vous, vous êtes sur le point de craquer! Efforcez vous de ne porter aucun jugement de valeur. N’oubliez pas que vous n’êtes pas parfaite non plus. Dites vous qu’au fond ce n’est pas un “vrai bordélique” mais quelqu’un qui évolue dans une “ambiance créative pour s’épanouir”.

Amour / Célibataire **

Vous êtes lassée et blasée de vos dernières rencontres. Les hommes ne se montrent pas à la hauteur avec vous. De véritables gamins immatures, pour ne pas employer de mots plus vulgaires. Pour éviter de tomber toujours sur les mêmes cas, sortez de votre zone de confort et essayez de rencontrer des profils d’hommes différents. Allez chasser ailleurs quoi!

Travail ***

Il est temps de prendre une bonne habitude pour chaque vendredi avant de quitter votre lieu de travail: faites le ménage de vos papiers, votre messagerie et ranger votre bureau! Pas plus que 15 ou 30 minutes seront nécessaire pour retrouver un bureau tout propre. Pour certaines, cette action deviendra même thérapeutique, car le désordre ainsi supprimé l’est aussi au niveau psychologique.

Bien Être *****

Que du positif pour ce vendredi. La fin de semaine vous va bien au teint et vous savez comment faire pour enrichir positivement votre journée.

