Horoscope du jour Bélier du samedi 6 février 2021

Amour / Couple **

Qui sème le vent récolte la tempête. Les relations avec votre moitié sont plutôt houleuses et explosives, mais à qui la faute ? N’avez-vous rien à vous reproché ? Prenez un peu de temps pour réfléchir et vous remettre en question. Il ne suffit pas de faire des reproches à l’autre, il faut aussi reconnaître ses propres erreurs pour avancer.

Amour / Célibataire *

Le pays merveilleux où les gens qui s’aiment vivent à deux vous semble si loin que vous avez tendance à ne plus faire beaucoup d’effort. Vous négligez votre apparence et votre santé, mais ce n’est sûrement pas de cette façon que votre situation va s’arranger. Il est encore temps de vous ressaisir, il faut savoir être patient.

Loisir *

S’il est parfois gratifiant de faire plaisir aux autres, ce ne sera pas le cas ce week-end. Vous avez dit oui trop vite et vous vous retrouvez à faire des choses que vous détestez. La prochaine fois, vous y réfléchirez à deux fois avant de faire des promesses en l’air. Cela vous évitera certainement de gâcher votre week-end en faisant des activités que vous n’aimez pas.

Social **

Votre entourage vous prend à partie pour régler leurs litiges et vous vous sentez comme tiraillée en deux. Si vous prenez le parti des uns, vous risquez de contrarier les autres. Certains de vos liens déjà fragiles menacent de se rompre. Aussi soyez prudent et pesez bien chacun de vos mots. Le mieux étant peut-être de vous proclamer comme la Suisse et de rester neutre malgré leur insistance.

