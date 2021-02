Horoscope du jour Bélier du samedi 27 février 2021

Amour / Couple ***

Ce week-end, il faudra vous prendre avec des pincettes. Vous savez que vous avez tendance à être facilement de mauvaise humeur et vous pouvez avoir des réflexions blessantes. Ne vous laissez pas aller! Le trio Mars/Saturne/Pluton vous aidera à penser positif. Sortez prendre l’air, respirez profondément. Votre partenaire saura être patient mais comme dit le dicton : la patience a ses limites !

Amour / Célibataire ***

Vous êtes en mode cocooning – séries – grignotage ce week-end. Les dernières relations amoureuses vous ont suffisamment déçues pour vous passer l’envie d’en chercher de nouvelles. N’abusez pas des gâteaux et autres chocolats et concentrez-vous sur votre forme. Coachée par Uranus, c’est le moment de se refaire une santé et de s’occuper de soi pour repartir d’un meilleur pied !

Loisir *****

Votre créativité est à son comble. C’est le moment de reprendre tous les projets que vous aviez mis de côté jusqu’à présent. Vous saurez les mener à terme avec déterminisme. Les astres boosteront vos capacités et sauront vous ouvrir l’esprit pour que vous puissiez vous rendre compte de détails qui vous échappaient avant. Il n’y aucune limite à votre imagination et vous vous épaterez.

Social ***

Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Même si le week-end s’annonce bien, il reste toujours ces dossiers non classés que vos proches aiment vous remettre sous le nez. Les astres vous donneront la force d’affronter le passé. Ne vous agacez pas, vous saurez ouvrir le dialogue et conclure le week-end sur une note agréable de légèreté et de bonne humeur.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :