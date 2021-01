Horoscope du jour Bélier du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple ****

Votre couple connaîtra une plénitude absolue. Vous serez charmée par les petites attentions de votre chéri. Les petits câlins sous la couette vous épanouiront plus que jamais. La situation sera si idyllique que vous n’aurez pas envie de reprendre le travail lundi. Mais avant de souhaiter que cela dure, profitez de ce week-end sans vous poser de questions et oubliez le reste.

Amour / Célibataire ****

Ce week-end est placé sous le signe de la passion et vous partez à la conquête des cœurs. Mais vous allez placer la barre haute en séduisant les personnes inaccessibles pour qui vous êtes transparente. Ouvrez les yeux, des personnes plus proches de vous seraient prêtes à tout pour que vous leur accordiez de l’attention. Vous vous donnez donc du mal alors que tout pourrait être facile.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :