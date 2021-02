Horoscope du jour Bélier du mardi 9 février 2021

Amour / Couple ****

Vénus vous poussera à sortir de votre zone de confort aujourd’hui. En faisant les boutiques, vous pourriez tomber sur de la lingerie fine ou une petite jupe très sexy qui enflammeront votre libido. Craquez sans hésitations, non seulement vous vous ferez plaisir mais votre partenaire en tombera à la renverse quand vous l’accueillerez ce soir dans cette tenue, le sourire aux lèvres. La nuit risque d’être courte…

Amour / Célibataire ****

Si vous avez jeté votre dévolu sur un homme en particulier, vous avez de grandes chances de le croiser aujourd’hui et d’avoir la possibilité de lui déclarer subtilement votre flamme. Pétillante et sûre de vous, vous manœuvrerez habilement pour le séduire et vous arriverez à vos fins avec une facilité déconcertante. Vous en serez toute étonnée !

Travail *****

Votre esprit sera en ébullition, avec des idées plein la tête pour faire avancer votre entreprise. La journée est propice pour parler de vos projets à votre hiérarchie. Votre argumentation rigoureuse et novatrice fera mouche et l’on pourrait vous proposer d’étudier a minima la faisabilité du projet et pourquoi pas de le concrétiser rapidement. Vous avez la confiance de vos chefs, foncez !

Bien Être ***

Beaucoup d’excitation aujourd’hui qui vous a demandé de puiser dans votre réserve d’énergie. Vous aimez ce rythme de vie effréné où vous vous sentez vivante et épanouie. Des vibrations positives qui vous feront vous sentir très bien. A fond dans vos projets, octroyez-vous aussi quelques moments de calme pour faire baisser la tension.

