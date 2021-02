Horoscope du jour Bélier du mardi 23 février 2021

Amour / Couple *****

La relation avec votre Jules se présente sous les meilleurs auspices. Aucun nuage à l’horizon. Soyez donc rassurée que tout aille pour le mieux, sans aucune anicroche. Il y a même matière à penser à une évolution et une projection dans le futur. Si vous êtes un jeune couple, vous n’avez pas lieu de vous inquiéter puisque les échanges sont au beau fixe. Faites confiance à votre intuition pour la situation qui se présentera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c’est que vous allez faire le voyage à deux.

Amour / Célibataire *****

Cœurs esseulés ? Cela ne va plus durer ! L’amour promet d’être au beau fixe pour vous, alors souriez. Les meilleures conditions sont réunies pour que vous rencontriez votre âme sœur ! Le temps s’y prête et c’est le moment idéal pour faire connaissance. Vous avez fait le premier pas ? Vous allez donc sans doute décrocher un second rencard ! Et vous avez, semble-t-il, trouvé le bon. Le jeu de séduction va alors commencer. Cette relation est bien partie pour durer longtemps !

Travail ****

Au bureau, vous allez assurer comme jamais. Vous aurez tout le monde dans votre poche, même le big boss. Surtout, continuez sur cette lancée, gardez votre enthousiasme et votre dévotion. Donnez-vous au maximum ! Vous allez être étonnée à quel point cela aura un effet très gratifiant sur votre capacité à vous concentrer et sur la qualité de votre travail. Ce mardi particulièrement, vous aurez besoin de toute votre attention, votre supérieur semble vous faire confiance pour une mission très importante.

Bien Être ****

Clairement, vous avez la pêche. Tout le monde se demandera d’où vous vient toute cette énergie. Vous vous sentirez débordante de vitalité, vous aurez tendance à tout faire. Faites quand même attention à ne pas trop en demander à votre corps. Bien qu’il soit au top de sa forme, il ne faut pas en abuser, il a ses limites. Alors, bougez, sortez, dépensez-vous, mais prenez des pauses de temps en temps même si vous n’en ressentez pas l’envie ni le besoin.

