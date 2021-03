Horoscope du jour Bélier du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ***

Aie … De petits nuages semblent se profiler à l’horizon … Prenez ces interférences avec calme et sérénité. Rien ne vous servira du tout de vous précipiter ni de paniquer ! Focalisez votre énergie sur les désirs et les besoins de votre chéri, sans verser non plus dans l’excès. Tout est question d’équilibre ! Votre harmonie quotidienne vous permettra aisément de faire face à n’importe quelle situation et surtout de la surmonter. Un bon coup de vent et ces nuages disparaîtront !

Amour / Célibataire ***

Vous risquez fort de passer par quelques moments d’incertitude. Vous vous poserez des questions, et vous remettrez en cause vos charmes. Surtout si vous êtes célibataires depuis un bout de temps, vous désespérez un peu de ne trouver personne jusqu’à présent. Votre entourage ne vous facilitera pas non plus la tâche. Mais rassurez-vous, ce sentiment ne fera que passer. Vous allez vite vous ressaisir, et plus tôt vous vous remettrez en chasse, mieux vous vous porterez. Alors haut les cœurs mesdames !

Travail ****

Côté professionnel, tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Votre créativité va s’en trouver accentuée, ce qui va booster votre productivité de manière exceptionnelle. Les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer ne doivent pas être source d’inquiétude. Vous n’aurez aucun mal à trouver une solution. Toutefois, vous devez fournir un minimum d’efforts pour vous adapter à la situation qui se présentera. En le prenant comme un défi, vous verrez rapidement des changements positifs s’opérer.

Bien Être ****

Vous semblez saisie d’un petit coup de blues en ce début de semaine ? Il n’y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Vous gardez la forme et votre moral, lui, restera au beau fixe ; c’est le plus important. Votre bonne humeur ne souffrira d’aucune altération. C’est ce qui vous permettra d’affronter tous les imprévus qui risqueraient de se produire. En tout cas, profitez-en pour faire attention à votre régime et faire un peu de sport.

