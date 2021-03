Horoscope du jour Bélier du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous attaquerez ce lundi avec une attitude qui fera craquer votre homme! Votre chéri sera sous le charme. Votre comportement va le faire craquer facilement et vous arriverez à vos fins… Il se peut que vous ayez une idée originale qui provoquera même un désir extrême chez votre moitié. Bravo pour cette belle complicité et amusez vous bien!

Amour / Célibataire ****

Vous êtes un stade de votre vie où vous cherchez l’amour véritable. Jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas été facile à trouver. Vous avez déjà plongé la tête première dans des relations qui ont fini en clafoutis… Pour éviter d’avoir à nouveau le cœur brisé, faîtes bien attention aujourd’hui à ne pas commettre les mêmes erreurs qu’hier.

Travail *****

Certaines d’entre vous ont commencé leur recherche d’emploi, d’autres sont à la recherche d’une promotion, alors que d’autres d’entre vous seraient à la recherche d’un changement d’emploi. Vous serez toutes à l’affût de meilleures opportunités, mais vous devrez faire face à de nombreux défis. Pour arriver à les relever de manière réussie, gardez votre moral au beau fixe avec un bon rythme de sommeil et des habitudes de vie saines.

Bien Être ****

Allez c’est parti: on mélange les ingrédients, on ajoute un maximum de légumes et fruits vitaminés pour concevoir un repas qui répondra à vos besoins du moment. Une petite fatigue vous guette alors mettez l’accent sur la vitamine C. Prenez aussi note de tout ce que vous consommez sans vous en rendre compte. Vous vous sentirez ainsi en phase avec le monde, d’une manière saine et sereine.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :