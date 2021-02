Horoscope du jour Bélier du lundi 8 février 2021

Amour / Couple **

Vous avez beau l’aimer, il a le don pour vous agacer. Les disputes semblent s’être installées dans votre couple et aujourd’hui vous serez vraiment contrariée. C’est vrai qu’il a beaucoup de choses à se reprocher, mais vous n’êtes pas non plus blanche comme neige. Admettez vos torts si vous voulez finir cette journée mieux qu’elle n’a commencé.

Amour / Célibataire **

Vous avez cru à tort que tout allait vous tombez tout cuit dans le bec. Si vous voulez faire des rencontres et mettre un terme à votre célibat, ce lundi, il vous faudra opérer quelques changements. N’attendez plus, prenez les devants. Si une personne vous plaît, ne craignez pas de lui faire savoir. Surtout qu’aujourd’hui vous aurez l’occasion de faire des rencontres.

Travail **

Ce lundi, vous avez du mal à vous motiver pour aller au travail. Vous rêvez de partir loin au soleil, pourtant, il va falloir que vous vous armiez de courage pour affronter cette journée. Après le week-end, la reprise n’est jamais facile. Dites-vous qu’il s’agit juste d’un mauvais moment à passer et vous ne verrez pas les heures s’écouler.

Bien Être ***

Ce lundi, si vous avez raison de faire attention, trop de privations nuisent sérieusement à votre moral. Un petit écart aujourd’hui pourrait vous faire le plus grand bien et vous aidez à terminer ce premier jour de la semaine sur une note positive. Surtout que les occasions de vous faire du bien ne manqueront pas, alors faites-vous plaisir.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :