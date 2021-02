Horoscope du jour Bélier du lundi 22 février 2021

Amour / Couple **

Vous ne démarrez pas vraiment cette semaine de la meilleure manière qui soit. Stressée par quelques petites contrariétés, vous passez vos nerfs sur votre moitié. Qui sème le vent récolte la tempête, aussi, ne soyez pas étonnée qu’un orage s’abatte sur vous. Quitte à laisser votre fierté de côté, il serait peut-être bon de vous excuser.

Amour / Célibataire **

Ce lundi, votre solitude vous semblera un bien plus lourd fardeau que d’habitude. Vous êtes entourée par des couples amoureux qui ne cessent de se bécoter au point que vous en avez presque la nausée. Ils ne font que vous rappeler à quel point vous vous sentez seule. Et si plutôt que de vous lamenter, vous preniez les choses en main ? Il ne tient qu’à vous de faire le nécessaire pour mettre fin à votre célibat.

Travail **

En ce début de semaine, il se pourrait bien que vous ayez les yeux plus gros que le ventre. Vous vous lancez dans une entreprise gigantesque bien au-dessus de vos moyens tant sur le plan physique que mental. Ce projet vous siphonne tout votre temps et votre énergie. Au moins la prochaine fois, vous y réfléchirez à deux fois.

Bien Être **

Vous en désirez encore et toujours plus ce qui au final génère chez vous un grand sentiment d’insatisfaction. Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. Aussi apprenez à apprécier ce que vous possédez déjà. La plupart des objets de votre désir ne sont que superflus, car le nécessaire pour être heureuse est juste sous votre nez.

