Horoscope du jour Bélier du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ****

Des tensions depuis quelques jours ont du mal à se dissiper. Vous restez chacun sur vos positions et cela ne fait pas avancer le schmilblick. Et si vous faisiez un pas vers votre partenaire pour retrouver votre complicité ? Vénus vous aidera dans cette voie pour rétablir la communication avec votre conjoint et vous en serez soulagée. Vous retrouverez votre bonne humeur à cette condition.

Amour / Célibataire ****

« Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? » Vous connaissez la chanson. Mais vous, cela fait un moment que vous attendez et ne voyez rien venir. Alors pourquoi ne pas provoquer un peu la chance. Vénus est dans votre sillage aujourd’hui, c’est peut-être l’occasion rêvée pour vous montrer sous votre meilleur jour. Osez croire en votre pouvoir de séduction !

Travail ****

Allez, c’est lundi et vous arriverez au travail avec la ferme intention d’entretenir la cohésion du groupe. Le bien vivre ensemble accroît la performance et l’épanouissement personnel. Alors si vous vous avez envie de claquer la bise à votre chef, pourquoi pas ? Derrière son allure bourrue et autoritaire, pourrez sommeiller un cœur tendre … ou pas !

Bien Être ****

Un furieux désir de câlins vous animera aujourd’hui. Quand vous êtes stressée, vous avez besoin naturellement du contact physique de vos proches, de les toucher, les embrasser, les enlacer. C’est une manière de pratiquer le peau à peau de votre enfance, si rassurant. Partagez votre besoin d’étreintes sans modération. Vous vous ferez du bien et en ferez aux autres. Bien-être garanti !

