Horoscope du jour Bélier du jeudi 4 mars 2021

Amour / Couple ****

Si vous êtes un jeune couple, il semble que les liens entre vous se resserrent aujourd’hui. Vous pourriez avoir un subit besoin d’engagement. Ce jeudi sera donc riche en émotions. Vous pourriez décider, par exemple, de demander officiellement à votre conjoint de poser ses valises dans votre appartement. Voici un pas de plus franchi vers une vie à deux. Si vous êtes ensemble depuis un moment, un nouveau projet, tout beau, tout neuf, pourrait émerger. Ça roucoule, ça roucoule…

Amour / Célibataire ****

Ouhla mais que se passe-t-il ? Il semblerait que votre cœur s’emballe à la moindre occasion. D’accord, ce sont peut-être vos hormones qui sont en folies, m’enfin calmez-vous tout de même. Vous pourriez faire peur à la gent masculine et ce n’est pas vraiment ce que vous voulez. En effet, vous êtes à la recherche d’une relation stable et durable et ce n’est pas ce type de liens que vous tisserez avec ce genre de comportement. Essayez de modérer un peu vos ardeurs aujourd’hui.

Travail ****

Aujourd’hui, vous en avez plus que marre de stagner. Ce qu’il vous faut, c’est du mouvement, de l’évolution. Que ce soit dans vos dossiers au bureau, ou concernant votre vie professionnelle d’une manière générale, vous déciderez de vous mettre en marche. Ce regain de motivation pourrait bien vous donner des ailes, oui, comme la célèbre boisson énergisante. Vous serez donc prête à relever tous les défis. Et c’est le jour ou jamais, car vous bénéficiez aujourd’hui d’un excellent relationnel.

Bien Être *****

Tranquillité et détente semblent être vos maîtres-mots aujourd’hui. Vous fuirez toute source de stress et vous avez bien raison. Vous choisirez de ne faire que des choses qui vous apportent de la douceur et du bien-être. Côté alimentation aussi vous serez attirée naturellement par des choses saines. C’est un excellent moyen de passer la journée avec le sourire et de vous sentir au mieux de votre forme. Vous devriez appliquer cette méthode un peu plus souvent. Ça ne peut qu’être positif !

