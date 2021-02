Horoscope du jour Bélier du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple ****

Ce jeudi, vous décidez de faire tout votre possible pour mettre fin à la routine dans laquelle vous et votre moitié avez commencé à vous engluer. Rien de tel que des surprises et de l’imprévu pour raviver les braises et la passion du début. Vous lui concoctez une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. Un bon moment à deux en perspective.

Amour / Célibataire ****

Un petit incident aujourd’hui vous amènera à rencontrer un homme qui vous intéressera sur bien des points. C’est un mal pour un bien comme on dit et même si au moment de cette fameuse rencontre, vous ne serez pas forcément à votre avantage, ce potentiel partenaire sera conquis. Il vous demandera probablement votre numéro de téléphone pour vous revoir très vite.

Travail ***

Vous faites des démarches pour accéder à une formation qui vous permettrait d’acquérir de nouvelles compétences et d’étoffer ainsi votre CV. Vous confronter à un peu de nouveauté ne vous fait pas peur, bien au contraire. Vous avez soif d’apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Vous avez hâte de vous y mettre et de changer de cadre.

Bien Être **

Petit problème d’estomac ? Rien d’étonnant à cela puisque vous avez tendance à vous laisser aller et à ne pas vraiment manger équilibré. Il est vrai que vous manquez de temps pour vous mitonner de bons petits plats maisons et que vous optez souvent pour du facile et du rapide. Quelques petits efforts alimentaires s’imposent sans pour autant démarrer un régime drastique.

