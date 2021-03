Horoscope du jour Bélier du dimanche 7 mars 2021

Amour / Couple ****

Jupiter et Vénus sont présentes ce week-end et vont apporter de nettes améliorations dans votre couple. Avec votre conjoint, vous allez briser la routine en instaurant le dialogue. Petit dîner en amoureux et petits câlins sous la couette pourraient contribuer au bon heur tout simple d’être avec son chéri. Vous allez enfin vous retrouver et vous serez épanouie.

Amour / Célibataire ****

Ne désespérez pas, si le prince charmant ne sonne pas à votre porte demain, ce n’est pas pour autant que vous deviendrez vieille fille. Gardez votre esprit romantique pour ouvrir votre cœur quand le moment sera venu. En effet, cela vous permettra de mieux anticiper les changements que l’amour pourra provoquer. Tout le monde le sait, un coup de foudre peut tout chambouler.

Loisir ***

Il faut à tout prix sortir de votre mélancolie : allez voir un film comique au cinéma ou faire du sport…vous avez carte blanche. L’effort permet de se défouler et de vider son sac. A moins que vous préférez rendre visite à votre grand-mère, histoire de faire un peu de pâtisserie et surtout de faire chouchouter pour oublier vos petites misères.

Social ****

Vous prenez votre place de maman à cœur en devenant plus responsable et plus indulgente avec votre progéniture, à la grande surprise de votre cher et tendre. Vous allez aussi découvrir que des personnes de votre entourage vous apprécient à votre juste valeur et voire plus. C’est pour cette raison et pour ces admirateurs secrets qu’il ne faut plus vous sous-estimer.

