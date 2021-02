Horoscope du jour Bélier du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple *****

Complicité et confidences sont au rendez-vous. Si la relation débute, elle va devenir beaucoup plus intime. Ce week-end, vous allez apprendre tout ce que vous voulez savoir à propos de l’être aimé. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous resserrerez les liens qui s’étaient quelque peu détendus ces dernières années. Quoi qu’il en soit, pour ce week-end : amour rime avec toujours.

Amour / Célibataire *****

Le climat astral est propice à un début de relation. Si vous vous montrez ouverte, vous n’aurez aucun mal à débusquer la personne qui est faite pour vous. L’heureux élu se cache probablement parmi vos connaissances. Amis et collègues sont de bons candidats. Ouvrez les yeux, l’amour est tout proche et une belle histoire est prête à être écrite !

Loisir ****

Les activités possibles seront nombreuses et variées. Mais vous n’aurez peut-être pas l’énergie nécessaire pour en profiter pleinement. Ce week-end, les confidences sur l’oreiller risquent fort de vous priver de sommeil. La bonne nouvelle, c’est que cela ne vous gêne aucunement. Un petit week-end tranquille et cocooning, sans aucune pression, n’est pas pour vous déplaire, très loin de là !

Social ****

Vous passerez de bons moments avec votre famille proche. Vos parents et vos enfants seront heureux de vous voir aussi détendue et apprécieront votre compagnie. Recentrée sur ces instants conviviaux, vous mettrez un peu les amis de côté pour ce week-end. Pas de soucis, ils vous connaissent bien et le comprendront tout à fait. La famille c’est sacré et ils savent partager !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :