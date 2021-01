Horoscope du jour Bélier du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple **

Sous la dissonance Lune-Venus, vous aurez beaucoup de mal à vous sentir en harmonie dans votre couple. Il se pourrait même que cela vous pèse tel un fardeau. Vous êtes face à un trop-plein de disputes, d’incompréhensions, et vous subissez jour après jour cette routine qui vous enlise, en vous sentant complètement impuissant face à cette situation…

Amour / Célibataire **

Là aussi, l’opposition entre la Lune et Venus risque de frapper ! Cette fin de semaine sera ainsi susceptible de vous placer au cœur de rivalités amoureuses au sein desquelles vous vous sentirez impuissante et prise au piège. Votre ego n’en sortira pas indemne ! Tentez de reprendre le contrôle sans être trop dure avec vous-même…

