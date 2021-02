Horoscope du jour Balance du vendredi 26 février 2021

Amour / Couple ****

Il en a fallu des expériences et du travail pour trouver celui qui est à présent votre compagnon de vie! Vous avez fini par tirer des leçons de vie des expériences passées infructueuses. Le temps du célibat n’est plus qu’un lointain souvenir. 🙂 Vous allez profiter de ce vendredi soir pour célébrer cette belle union avec votre partenaire. Sortez le grand jeu. N’oubliez pas que l’amour s’entretient.

Amour / Célibataire ****

Vendredi soir… vous pourriez être tentée par un bel homme qui ne sera tout au plus qu’un partenaire de passage dans votre vie. Visez plus haut et refusez vous aux hommes qui, vous le savez au fond de vous, ne collent pas au profil de l’homme de votre vie. Vous n’avez plus envie de jouer alors ne jouez plus avec ces hommes là. Gardez donc en tête que vous cherchez votre futur « associé » dans la vie.

Travail *****

Dès vendredi matin, vous apporterez avec enthousiasme vos compétences dans de nombreux projets en cours à votre travail. Vous aurez un oeil nouveau et une vision éloquente qui vous donnera envie de changer la donne. Toute votre énergie sera au service de ces projets et vos collaborateurs seront très satisfaits de votre travail. Quelle belle façon de terminer la semaine en vous sentant si utile!

Bien Être **

Votre mode de vie est très influencé par la société qui vous pousse essentiellement vers un type de réussite vanté par les médias. Vous en êtes arrivée sans vous en rendre compte à dénier vos véritables besoins essentiels. Et cela affecte doucement votre estime de soi. Pour éviter de tomber dans un profond mal-être, la détente physique et psychique est primordiale ce vendredi. Alors dès que possible détendez-vous!

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :