Horoscope du jour Balance du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple ****

Vous déciderez aujourd’hui d’utiliser votre pouvoir de séduction sur votre conjoint pour obtenir ce que vous avez en tête. Un tantinet manipulatrice vous aimez le rendre fou d’amour pour arriver à vos fins. Et s’il résiste un peu, vous vous prendrez encore plus au jeu de la séduction pour qu’il cède à vos caprices. Quel talent !

Amour / Célibataire ****

Ce matin vous vous réveillerez en mode « célibattante ». Non, vous ne finirez pas vieille fille et oui, cela ne vous empêchera pas d’avoir une vie sexuelle épanouie. Vous jetterez au panier les reproches de la famille quitte à mettre de la distance car vous désirez mener votre vie comme vous l’entendez ! Liberté, sorties, plan d’un soir et alors ? Vivez !

Travail ****

Un projet sur lequel vous planchez depuis quelques temps sera encore reporté et cela vous mettra de mauvaise humeur. Ah la lourdeur administrative ! Prenez votre mal en patience, ce n’est que retardé. Votre idée est dans les tuyaux et appuyée par vos supérieurs pour qu’elle soit enfin concrétisée. Ce n’est qu’une question de temps.

Bien Être ****

Vous êtes un vrai courant d’air en ce moment en ce moment et disposez d’une bonne énergie insufflée par Jupiter. Vous gérez tout avec pragmatisme et facilité quitte à vous oublier un peu. Essayez de vous planifier quelques moments de calme dans la journée pour vous ressourcer et anticiper la migraine qui vous guette.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :