Horoscope du jour Balance du vendredi 12 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous avez l’impression de ne plus voir en lui que ces défauts. Quoi qu’il fasse, cela vous agace et vous avez beau faire des efforts, vous avez du mal à supporter toutes ces petites choses que par le passé, vous trouviez plutôt mignonnes. Si vos sentiments pour lui sont encore présents, tentez de trouver une solution, même si pour cela il vous faudra sûrement passer par la case discussion.

Amour / Célibataire ***

Telle une tortue, vous vous cachez sous une épaisse carapace dès que quelque chose vous effraie. Et aujourd’hui ce dont vous avez peur, c’est d’ouvrir votre cœur. Paradoxalement être seule ne vous enchante pas et vous souffrez de ne pas avoir d’homme à vos côtés. Un homme avec qui vous pourriez tout partager.

Travail **

Comme c’est vendredi, vous vous reposez un peu sur vos lauriers. Grossière erreur ! Vos supérieurs attendent de vous que vous soyez toujours au top niveau, même si c’est la fin de semaine, même si c’est bientôt le week-end et même si vous avez déjà beaucoup donné. Veillez à ne pas sortir des clous, car des sanctions risquent d’être prises contre vous.

Bien Être **

Vous avez refusé de voir les signes, mais aujourd’hui votre corps vous fera comprendre qu’il est largement temps que vous preniez un peu plus soin de vous. Vous exigez bien trop de vous-même et vous ne possédez pas les ressources nécessaires pour faire tout ce dont vous avez envie. Reprendre une activité physique pourrait vous permettre d’avoir un peu plus d’endurance.

